В ОАЭ создан национальный комитет по документированию актов агрессии и международных преступлений

АБУ-ДАБИ, 7 мая 2026 (WAM) -- Вице-президент, заместитель премьер-министра и председатель Администрации президента Его Высочество шейх Мансур бин Заед Аль Нахайян издал резолюцию №4 от 2026 года о создании Национального комитета по документированию актов агрессии, международных преступлений и нанесенного ущерба. Этот шаг отражает подход ОАЭ к документированию нарушений в соответствии с высшими правовыми и техническими стандартами.

Согласно резолюции, комитет возглавит генеральный прокурор ОАЭ. В задачи комитета входит документирование иранских актов агрессии, международных преступлений и ущерба, причиненного территории ОАЭ, гражданам страны, посетителям и резидентам. Это обеспечит формирование всеобъемлющего национального реестра на основе достоверных доказательств.





Широкое участие ведомств и институциональная координация

В состав комитета вошли представители ряда ключевых федеральных министерств и местных органов власти. Это отражает институциональную координацию между структурами, отвечающими за безопасность, правосудие, технические и экономические вопросы, а также способствует повышению точности и полноты документирования.

В соответствии с резолюцией комитет уполномочен привлекать необходимых национальных и международных экспертов и специалистов. При этом он обязан соблюдать положения Конституции, действующее законодательство и международно признанные стандарты документирования международных преступлений.





Четко определенные полномочия в соответствии с международными стандартами

Резолюция наделяет комитет широким кругом полномочий, включая документирование и отслеживание всех атак и военных действий, связанных с иранской агрессией. Комитет будет тщательно проверять их характер, время и обстоятельства на местах, чтобы сформировать полную и последовательную картину событий.

Комитет также будет выявлять и оценивать человеческий, материальный и экономический ущерб в соответствии с утвержденными техническими методиками, а также документировать данные о погибших и пострадавших на основе достоверной официальной информации и реестров.

Кроме того, в задачи комитета входит сбор и анализ доказательств, документов, а также технических, инженерных, медицинских и судебно-медицинских отчетов в соответствии с национальными и международно признанными стандартами документирования международных преступлений. Будет также обеспечено соблюдение процедур хранения и передачи доказательств, что повысит их надежность и юридическую силу.

В рамках комплексного подхода комитет будет координировать работу с местными органами, а также взаимодействовать с профильными международными организациями и структурами по официальным каналам для обеспечения точности и достоверности документирования.





Защищенная техническая система для сохранения доказательств

Резолюция также предусматривает создание технического секретариата комитета, который будет готовить материалы для его работы и обеспечивать выполнение его решений. Секретариат создаст защищенную централизованную базу данных для сбора, хранения и классификации доказательств, информации и соответствующих отчетов.

Управление базой данных будет осуществляться с использованием передовых технических систем, которые обеспечат целостность данных, защиту от искажения данных, контроль доступа и внесения изменений, резервное копирование, а также надлежащее документирование порядка хранения и передачи вещественных и цифровых доказательств.





Поддержка правовой позиции ОАЭ на национальном и международном уровнях

Резолюция отражает приверженность ОАЭ принципам верховенства права и защиты прав человека, а также документированию нарушений для обеспечения справедливости и защиты прав.

Результаты работы комитета будут способствовать поддержке правовых усилий ОАЭ на национальном и международном уровнях за счет подготовки комплексного документационного досье, которое может использоваться в процедурах привлечения к ответственности и будет основано на доказательствах, оформленных в соответствии с международно признанными стандартами.