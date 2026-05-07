Президенты ОАЭ и Египта обсудили братские отношения и региональные события

АБУ-ДАБИ, 7 мая 2026 (WAM) -- Президент ОАЭ Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян принял президента Арабской Республики Египет Абдель Фаттаха ас-Сиси, находящегося с братским визитом в ОАЭ.

Стороны обсудили братские отношения и сотрудничество, в частности в сферах, поддерживающих общие приоритеты развития и способствующих дальнейшему процветанию народов двух стран.

Они также обменялись мнениями по последним региональным событиям и их серьезным последствиям для региональной и международной безопасности и стабильности.

Президент Египта вновь подтвердил, что Египет осуждает иранские террористические атаки на гражданское население и гражданские объекты в ОАЭ. Он также подтвердил солидарность Египта с ОАЭ и поддержку всех мер, принимаемых для защиты безопасности, суверенитета, территории и народа страны.

Во встрече приняли участие наследный принц Дубая, заместитель премьер-министра и министр обороны Его Высочество шейх Хамдан бин Мохаммед бин Рашид Аль Мактум; заместитель премьер-министра и министр иностранных дел Его Высочество шейх Абдулла бин Заед Аль Нахайян; заместитель председателя Администрации президента по особым вопросам Его Высочество шейх Хамдан бин Мохамед бин Заед Аль Нахайян; советник президента ОАЭ Его Превосходительство шейх Мохаммед бин Хамад бин Тахнун Аль Нахайян; ряд министров и официальных лиц, а также сопровождающая президента Египта делегация, в том числе министр иностранных дел, эмиграции и по делам египтян за рубежом Его Превосходительство Бадр Абдельаты и ряд официальных лиц.

Ранее Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси посетили размещенное в ОАЭ египетское подразделение истребительной авиации, где ознакомились с уровнем его боеготовности и мерами по укреплению оперативных возможностей и повышению готовности к различным вызовам.

Во время визита их сопровождали наследный принц Дубая, заместитель премьер-министра и министр обороны Его Высочество шейх Хамдан бин Мохаммед бин Рашид Аль Мактум; заместитель председателя Администрации президента по особым вопросам Его Высочество шейх Хамдан бин Мохамед бин Заед Аль Нахайян; министр по делам обороны Его Превосходительство Мохамед бин Мубарак бин Фадель Аль Мазруи, а также ряд высокопоставленных офицеров Министерства обороны.