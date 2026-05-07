Президент ОАЭ и вице-президенты поздравили премьер-министра Антигуа и Барбуды с переизбранием

АБУ-ДАБИ, 7 мая 2026 года (WAM) -- Президент ОАЭ Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян направил поздравительное послание премьер-министру Антигуа и Барбуды Гастону Брауну по случаю его переизбрания на новый срок.

Аналогичные поздравительные послания премьер-министру Гастону Брауну направили вице-президент, премьер-министр ОАЭ и правитель Дубая Его Высочество шейх Мохаммед бин Рашид Аль Мактум, а также вице-президент, заместитель премьер-министра и председатель Администрации президента Его Высочество шейх Мансур бин Заед Аль Нахайян.