Золото немного подорожало и завершает неделю ростом

ВАШИНГТОН, 8 мая 2026 года (WAM) -- Цены на золото в пятницу незначительно выросли и, как ожидается, завершат неделю в плюсе.

Спотовая цена золота по состоянию на 00:59 по Гринвичу поднялась на 0,3% до 4700,80 доллара за унцию. С начала недели металл подорожал на 1,9%.

Июньские фьючерсы на золото в США остались без существенных изменений и составили 4709,90 доллара за унцию.

Серебро на спотовом рынке выросло на 0,8% до 79,10 доллара за унцию, платина подорожала на 0,5% до 2032,70 доллара, а палладий прибавил 0,1%, достигнув 1482,50 доллара за унцию.