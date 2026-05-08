Абдулла бин Заед принял делегацию Национального оборонного колледжа

АБУ-ДАБИ, 8 мая 2026 года (WAM) -- Заместитель премьер-министра и министр иностранных дел ОАЭ шейх Абдулла бин Заед Аль Нахайян принял делегацию Национального оборонного колледжа во главе с начальником колледжа генерал-майором Саидом Сальмином Аль Алави.

Шейх Абдулла бин Заед поздравил делегацию с 50-летием объединения Вооруженных сил ОАЭ, отметив важную роль колледжа в укреплении национальной оборонной системы, подготовке кадров со стратегическими компетенциями и повышении их готовности к решению ключевых задач, а также защите достижений страны.

В ходе встречи шейху Абдулле были представлены академические и учебные программы, а также специализированные курсы колледжа. Они направлены на развитие навыков стратегического анализа и планирования, а также подготовку национальных кадров, способных реагировать на будущие вызовы и изменения.

Шейх Абдулла высоко оценил усилия административного и преподавательского состава, а также стремление обучающихся в колледже осваивать современные знания и навыки будущего. Он отметил, что это способствует повышению эффективности национальных кадров и поддерживает курс страны на всестороннее развитие.

Шейх Абдулла бин Заед также отметил инициативы колледжа и его партнерства с рядом ведущих организаций, которые способствуют достижению национальных целей и реализации будущих приоритетов ОАЭ.

Члены делегации Национального оборонного колледжа выразили признательность за встречу с шейхом Абдуллой. Они отметили, что ОАЭ уделяют особое внимание поддержке молодежи и ее подготовке к будущему, укрепляя тем самым лидирующие позиции страны и ее авторитет на региональном и международном уровнях.