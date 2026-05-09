ОАЭ осудили террористическую атаку на город Смара в Марокко

АБУ-ДАБИ, 9 мая 2026 года (WAM) -- ОАЭ решительно осудили террористическую атаку на город Смара в Марокко, в результате которой пострадал один человек.

В заявлении Министерство иностранных дел ОАЭ вновь подтвердило решительное осуждение подобных преступных действий и неизменное неприятие любых форм насилия, экстремизма и терроризма, направленных на подрыв безопасности и стабильности.

Министерство также подтвердило неизменную позицию ОАЭ и солидарность с Королевством Марокко, а также полную поддержку его законных суверенных прав на Марокканскую Сахару. В ведомстве подчеркнули поддержку всех усилий, направленных на защиту безопасности, стабильности, суверенитета и территориальной целостности королевства, а также на укрепление мира, стабильности и устойчивого процветания в регионе.