Президент ОАЭ провел телефонный разговор с президентом Ливана

АБУ-ДАБИ, 9 мая 2026 года (WAM) -- Президент ОАЭ Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян провел телефонный разговор с президентом Ливанской Республики Жозефом Ауном.

В ходе разговора президент Ливана вновь подтвердил, что его страна осуждает иранские террористические атаки на мирных жителей и гражданские объекты в ОАЭ. Он также заявил о солидарности Ливана с ОАЭ и поддержке всех мер, предпринимаемых страной для защиты своей безопасности, суверенитета, территории и народа.

Стороны обсудили братские отношения и направления сотрудничества в области развития, подтвердив намерение и далее укреплять связи в интересах процветания народов двух стран.

В ходе разговора также были рассмотрены ситуация в Ливане и усилия по укреплению безопасности и стабильности в стране. Жозеф Аун высоко оценил последовательную поддержку ОАЭ суверенитета и территориальной целостности Ливана, а также поддержку стремления ливанского народа к безопасности и стабильности.

Стороны также обменялись мнениями о ситуации на Ближнем Востоке, подчеркнув важность поддержки усилий по продвижению мира и укреплению региональной безопасности и стабильности в интересах всех народов региона.