Системы ПВО ОАЭ успешно перехватили два беспилотника, запущенных из Ирана

АБУ-ДАБИ, 10 мая 2026 года (WAM) -- Министерство обороны ОАЭ сообщило, что в воскресенье, 10 мая, системы противовоздушной обороны страны успешно перехватили два беспилотника, запущенных из Ирана.

С начала иранских атак ПВО ОАЭ перехватила в общей сложности 551 баллистическую ракету, 29 крылатых ракет и 2265 беспилотников.

За последние часы погибших и пострадавших не зарегистрировано. С начала вопиющих иранских атак погибли двое военнослужащих. Кроме того, погиб гражданин Марокко, работавший по контракту с Вооруженными силами.

Общее число погибших среди гражданских лиц составляет 10 человек, включая граждан Пакистана, Непала, Бангладеш, Палестины, Индии и Египта.

Общее число пострадавших с начала вопиющих иранских атак достигло 230 человек. Среди них граждане ОАЭ, Египта, Судана, Эфиопии, Филиппин, Пакистана, Ирана, Индии, Бангладеш, Шри-Ланки, Азербайджана, Йемена, Уганды, Эритреи, Ливана, Афганистана, Бахрейна, Коморских Островов, Турции, Ирака, Непала, Нигерии, Омана, Иордании, Палестины, Ганы, Индонезии, Швеции, Туниса, Марокко и России.