Министерство образования и Министерство высшего образования объявили о возобновлении очного обучения с понедельника

АБУ-ДАБИ, 10 мая 2026 года (WAM) -- Министерство образования ОАЭ и Министерство высшего образования и научных исследований объявили о возобновлении очного обучения с понедельника, 11 мая 2026 года, для всех учащихся, студентов, преподавательского и административного персонала государственных и частных школ, детских садов, а также высших учебных заведений по всей стране.

Решение принято с учетом развития ситуации и в координации с профильными ведомствами, что позволит обеспечить стабильный учебный процесс, включая проведение экзаменов и других форм оценки знаний.

Министерства подчеркнули, что образовательные учреждения продолжат соблюдать утвержденные меры и протоколы безопасности для обеспечения стабильного учебного процесса. При этом сохранится возможность перехода на альтернативные формы обучения с учетом дальнейшего развития ситуации.

Министерства также подтвердили, что продолжат координацию с образовательными учреждениями для обеспечения организованного возвращения к очному обучению. О дальнейших изменениях будет сообщаться по официальным каналам.