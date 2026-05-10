ОАЭ решительно осудили террористическую атаку с применением беспилотника на торговое судно в территориальных водах Катара

АБУ-ДАБИ, 10 мая 2026 года (WAM) -- ОАЭ решительно осудили террористическую атаку с применением беспилотника на торговое грузовое судно в территориальных водах Катара. В результате атаки на борту судна возник небольшой пожар, пострадавших нет.

В заявлении Министерство иностранных дел ОАЭ подчеркнуло, что подобные террористические атаки являются нарушением суверенитета Катара и представляют угрозу его безопасности и стабильности. ОАЭ выразили полную солидарность с Катаром и поддержку всех мер, направленных на защиту его безопасности и стабильности.

Министерство подчеркнуло, что атака грубо нарушает резолюцию Совета Безопасности ООН 2817, подтверждающую важность свободы судоходства и недопустимость нападений на торговые суда, а также создания препятствий на международных морских маршрутах.

В ведомстве подчеркнули, что нападения на торговые суда, а также использование Ормузского пролива как инструмента экономического давления или шантажа являются актами пиратства и несут прямую угрозу стабильности региона, его народов и глобальной энергетической безопасности.