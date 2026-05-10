Президент ОАЭ получил письменное послание от президента Мавритании

АБУ-ДАБИ, 10 мая 2026 года (WAM) -- Президент ОАЭ Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян получил письменное послание от президента Исламской Республики Мавритания Мохамеда ульд Шейха Газуани, касающееся двусторонних отношений.

Послание принял заместитель премьер-министра и министр иностранных дел ОАЭ Его Высочество шейх Абдулла бин Заед Аль Нахайян в ходе встречи с министром иностранных дел, африканского сотрудничества и по делам мавританцев за рубежом Мохамедом Салемом ульд Мерзугом.

Стороны обсудили последние региональные события и последствия неспровоцированных иранских террористических атак с применением ракет и беспилотников на гражданские объекты и инфраструктуру в ОАЭ.

Его Высочество шейх Абдулла бин Заед и Мохамед Салем ульд Мерзуг осудили неспровоцированные иранские террористические атаки на ОАЭ, подчеркнув, что они являются явным нарушением международного права и Устава ООН, а также представляют прямую угрозу безопасности, стабильности и территориальной целостности страны.

Стороны подтвердили полное и законное право ОАЭ ответить в соответствии с международным правом для защиты суверенитета, национальной безопасности и территориальной целостности страны, а также безопасности ее граждан, резидентов и гостей.

Они также рассмотрели пути укрепления региональных и международных усилий по достижению стабильности, мира и безопасности в регионе.

Кроме того, на встрече обсудили братские отношения между ОАЭ и Исламской Республикой Мавритания, а также пути укрепления сотрудничества в различных сферах в интересах двух стран и их народов.

Его Высочество шейх Абдулла бин Заед подчеркнул глубину двусторонних связей между ОАЭ и братской Исламской Республикой Мавритания. Он отметил общую заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества и расширении его направлений в различных секторах.

Во встрече приняли участие государственный министр Халифа бин Шахин Аль Марар и заместитель государственного министра шейх Нахайян бин Саиф бин Мохаммед Аль Нахайян.