Всемирная исламская лига осудила атаки на ОАЭ, Катар и Кувейт

ДЖИДДА, 11 мая 2026 года (WAM) -- Всемирная исламская лига в воскресенье решительно осудила атаки на ОАЭ, Катар и Кувейт.

В заявлении генеральный секретарь Всемирной исламской лиги и председатель Организации мусульманских ученых доктор Мохаммед Аль-Иса назвал эти вероломные атаки нарушением религиозных ценностей, а также норм международного гуманитарного права.

Он подчеркнул полную солидарность с ОАЭ, Катаром и Кувейтом, а также поддержку всех мер, принимаемых этими странами для защиты своей безопасности, суверенитета и стабильности.