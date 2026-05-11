Цены на золото снизились на фоне опасений по поводу инфляции

МИРОВЫЕ РЫНКИ, 11 мая 2026 года (WAM) -- Цены на золото снизились в понедельник на фоне роста нефтяных котировок, вызванного отсутствием прогресса на мирных переговорах между США и Ираном. Это усилило опасения по поводу инфляции и ожидания, что процентные ставки могут оставаться высокими дольше, чем предполагалось.

По состоянию на 02:23 по Гринвичу спотовая цена золота снизилась на 0,6% до 4684,32 доллара за унцию. Июньские фьючерсы на золото в США подешевели на 0,8% до 4692,70 доллара за унцию.

Спотовая цена серебра выросла на 0,7% до 80,88 доллара за унцию. Платина подешевела на 0,6% до 2042,71 доллара, палладий — на 0,4% до 1484,99 доллара за унцию.