Выручка ADNOC Drilling в первом квартале выросла на 5%, до 1,23 млрд долларов

АБУ-ДАБИ, 11 мая 2026 года (WAM) -- ADNOC Drilling PJSC в понедельник объявила финансовые результаты за первый квартал 2026 года, завершившийся 31 марта. Компания показала рекордные для первого квартала выручку и чистую прибыль, продолжив успешную динамику 2025 года.

Рекордное начало года обеспечили высокая загрузка бурового парка, дисциплинированное выполнение работ, рост интегрированных услуг, долгосрочные контракты и внедрение технологических решений во всех операциях компании.

Выручка составила 1,23 млрд долларов, увеличившись на 5% в годовом выражении. Чистая прибыль выросла на 2%, до 350 млн долларов. Свободный денежный поток увеличился на 12%, до 360 млн долларов, рентабельность капитала составила 33%. Объем дивидендов составил 262,5 млн долларов.

Результаты первого квартала подтверждают устойчивость бизнес-модели ADNOC Drilling, которая опирается на долгосрочные контракты, высокую загрузку бурового парка и строгий контроль затрат.

Во всех сегментах компания обеспечила бесперебойную работу, стабильный уровень активности и высокий уровень генерации денежных средств благодаря повышению операционной эффективности. Это подтверждает способность ADNOC Drilling сохранять стабильную прибыльность в меняющихся рыночных условиях.

ADNOC Drilling сообщила, что в первом квартале 2026 года ее операционная деятельность и финансовые показатели не подверглись существенному влиянию. В компании подчеркнули, что система обеспечения бесперебойной работы остается эффективной, а главными приоритетами являются безопасность, защита сотрудников и сохранность активов.

«После рекордного 2025 года мы устойчиво и дисциплинированно начали 2026 год. Эти результаты отражают силу нашей модели интегрированных буровых и энергетических услуг, основанной на долгосрочных контрактах, высокой загрузке мощностей и последовательном выполнении работ», — заявил генеральный директор ADNOC Drilling Абдулла Атея Аль Месаби.

Он добавил, что ключевую роль в достижении этих результатов играет команда компании благодаря приверженности самым высоким стандартам безопасности и повышению операционной надежности. По его словам, расширение применения технологий также способствует повышению эффективности и созданию дополнительной ценности.

«В течение 2026 года мы продолжим уделять особое внимание взвешенным инвестициям, устойчивому денежному потоку и долгосрочной доходности для акционеров, одновременно поддерживая цели ADNOC по производственным мощностям», — сказал Аль Месаби.

Совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды за первый квартал 2026 года в размере 262,5 млн долларов, или около 6 филсов на акцию. Выплата ожидается в начале июня акционерам, включенным в реестр по состоянию на 18 мая 2026 года.

Минимальный годовой уровень дивидендов компании на 2026 год в размере 1,05 млрд долларов обеспечен высоким свободным денежным потоком, долгосрочными контрактами и устойчивым финансовым положением.