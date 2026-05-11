СУБОТИЦА, Сербия, 11 мая 2026 года (WAM) -- Клуб Dubai Basketball вышел в полуфинал Адриатической лиги сезона 2025/26, обыграв сербский Spartak Office Shoes со счетом 88:84 во втором матче четвертьфинала в Суботице.

Dubai Basketball проводит лишь второй сезон в Адриатической лиге и продолжает успешное выступление после дебютного сезона, в котором команда дошла до полуфинала, уступив сербскому клубу Partizan Belgrade.

Ключевой момент наступил менее чем за четыре минуты до конца матча, когда игроки Dubai Basketball за минуту набрали пять очков подряд, довели счет до 73:80 и создали себе комфортное преимущество перед решающим отрезком встречи.

В полуфинале соперником Dubai Basketball станет победитель матча между Budućnost VOLI и U-BT Cluj-Napoca.