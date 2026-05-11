ОАЭ решительно осудили террористическую атаку на южнокорейское грузовое судно в Ормузском проливе

АБУ-ДАБИ, 11 мая 2026 года (WAM) -- ОАЭ решительно осудили террористическую атаку с применением беспилотника на грузовое судно южнокорейской компании в Ормузском проливе. В результате нападения на борту судна возник пожар, пострадавших нет.

В заявлении Министерство иностранных дел ОАЭ подчеркнуло, что эта атака представляет серьезную угрозу международному судоходству и является опасной эскалацией, направленной на подрыв стабильности ключевых морских путей.

ОАЭ выразили солидарность с братской Республикой Корея и подтвердили полную поддержку всем мерам, направленным на обеспечение безопасности южнокорейских судов и защиту интересов страны.

Министерство подчеркнуло, что атака грубо нарушает резолюцию Совета Безопасности ООН 2817, подтверждающую важность свободы судоходства и недопустимость нападений на торговые суда, а также создания препятствий на международных морских маршрутах.

В ведомстве подчеркнули, что нападения на торговые суда и использование Ормузского пролива как инструмента экономического давления или шантажа являются актами пиратства и представляют прямую угрозу стабильности региона, его народам и глобальной энергетической безопасности.