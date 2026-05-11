Саммит Economy Middle East пройдет в Абу-Даби в третий раз

АБУ-ДАБИ, 11 мая 2026 года (WAM) -- Economy Middle East объявила о проведении третьего саммита Economy Middle East Summit 2026, организованного в партнерстве с ADGM. Форум является одной из ключевых площадок для обсуждения экономической повестки.

Саммит, который соберет министров, высокопоставленных чиновников, инвесторов и представителей частного сектора, продолжает оставаться влиятельной площадкой для обсуждения экономических приоритетов.

Мероприятие пройдет в отеле Rosewood Abu Dhabi в четверг, 21 мая 2026 года. Темой саммита станет «Экономика будущего: ОАЭ становятся сильнее». В нем примут участие более 1500 делегатов, а также ведущие спикеры из государственного и частного секторов.

Опираясь на успех предыдущих саммитов, Economy Middle East Summit 2026 станет площадкой для содержательных дискуссий по ключевым направлениям, включая экономику, инвестиции и торговлю, банковский и финансовый сектор, цифровые активы, искусственный интеллект и технологии, энергетику, недвижимость и мобильность.

Программа саммита будет посвящена ключевым факторам, которые определят следующий этап роста ОАЭ, включая устойчивость экономики в условиях глобальных потрясений, цифровую трансформацию, инфраструктуру ИИ, будущее финансов, мобильность и устойчивую энергетику. Министерские выступления, экспертные дискуссии и неформальные беседы помогут преобразовать стратегическое видение в практические рекомендации.