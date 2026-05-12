ЕС призвал открыть Ормузский пролив и снизить напряженность

БРЮССЕЛЬ, 12 мая 2026 года (WAM) -- Европейский союз подтвердил необходимость открытия Ормузского пролива, подчеркнув, что главным приоритетом сейчас являются прекращение войны и обеспечение свободы навигации.

ЕС также призвал к дипломатическому урегулированию кризиса и снижению напряженности, что должно стать шагом к политическим переговорам, призванным обеспечить безопасность и стабильность в регионе.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что Евросоюз считает себя частью системы безопасности региона Залива, поскольку происходящие там события напрямую затрагивают безопасность Европы.

Каллас пояснила, что ЕС поддерживает дипломатическое урегулирование и взаимодействует со странами, выступающими посредниками между сторонами. Она добавила, что Евросоюз также поддерживает контакты с государствами Залива, которые разделяют его обеспокоенность.

Она добавила, что ЕС сосредоточен не только на иранской ядерной программе, но и обсуждает другие угрозы, которые Иран представляет для соседних стран. Речь идет, в частности, о ракетной программе, поддержке связанных с Ираном группировок, а также киберугрозах и иной подрывной деятельности в Европе.

Каллас также подтвердила, что Брюссель предложил свою экспертную поддержку в переговорах по ядерной проблематике, отметив, что у Евросоюза есть специалисты, ранее участвовавшие в согласовании ядерных соглашений.