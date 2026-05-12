В Шардже объем сделок с недвижимостью в апреле достиг 3,5 млрд дирхамов

ШАРДЖА, 12 мая 2026 года (WAM) -- Объем сделок на рынке недвижимости Шарджи в апреле 2026 года достиг 3,5 млрд дирхамов, следует из данных Департамента регистрации недвижимости эмирата. Всего за месяц было зарегистрировано 15 669 операций.

Общая площадь объектов, проданных в рамках сделок купли-продажи, составила около 13 млн квадратных футов, что свидетельствует о стабильности рынка недвижимости Шарджи.

Рынок недвижимости Шарджи сохраняет устойчивость благодаря ряду факторов, которые делают эмират привлекательным для инвесторов. Гибкая государственная политика и благоприятное законодательство обеспечили стабильную регуляторную среду, способствующую долгосрочным инвестициям.

Важную роль в поддержании активности рынка и привлечении местного и иностранного капитала также сыграли крупные девелоперские проекты и планомерное городское развитие.

Согласно данным департамента, число сделок по регистрации прав собственности составило 8710, или 55,6% от общего числа операций. Далее следуют операции по выдаче свидетельств о собственности — 5291, или 33,8%, затем предварительные договоры купли-продажи — 936, или 6%. Количество ипотечных сделок составило 443, или 2,8%, на сумму 651 млн дирхамов. На операции по оценке недвижимости пришлось 289 сделок, или 1,8% от общего числа.

Сделки купли-продажи были зарегистрированы в 115 районах в разных городах и населенных пунктах эмирата Шарджа. Они охватывали жилые, коммерческие, промышленные и сельскохозяйственные земельные участки. Было зарегистрировано 1537 сделок с незастроенными участками, 790 сделок с отдельными объектами недвижимости и 348 сделок с застроенными участками.

Крупнейшая сделка в апреле была заключена в районе Industrial Area 4, где застроенный земельный участок был продан за 30 млн дирхамов. Самая крупная ипотечная сделка была зарегистрирована в районе Al Majaz 1 — стоимость земельного участка составила 153 млн дирхамов.

Согласно отчету, общее число сделок купли-продажи в Шардже достигло 2675. В городе Шарджа было зарегистрировано 2004 сделки. Лидером по их числу стал район Muwaileh Commercial — 447 сделок. За ним следуют Mezairah — 238, Rodhat Al Sidr — 136 и Al Sehma — 131.

По стоимости сделок первое место занял Muwaileh Commercial с 448,5 млн дирхамов. Далее следуют Al Menhaz — 213 млн дирхамов, Al Sajaa Industrial — 205,7 млн дирхамов и Tilal — 191,9 млн дирхамов.

В Центральном регионе было зарегистрировано 613 сделок купли-продажи. Большая часть пришлась на район Al Belaida — 366 сделок. Этот же район стал лидером по стоимости сделок: их общий объем составил 176,4 млн дирхамов.

В Восточном регионе, включающем Хор-Факкан, Кальбу и Дибба-эль-Хисн, было зарегистрировано 58 сделок купли-продажи. Район Al Mudeife стал лидером как по числу сделок, так и по их стоимости: 20 сделок на сумму 29,9 млн дирхамов.