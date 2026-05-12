ГОНКОНГ, 12 мая 2026 года (WAM) -- Женская хоккейная команда Al Dhabi выиграла турнир Mega Ice Hockey 5 в Гонконге, победив в финале гонконгскую команду Wheho Elite благодаря драматичному золотому голу.

На протяжении всего турнира Al Dhabi показывала уверенную игру и, одержав победы над пятью соперниками, завоевала титул в женском дивизионе A. В соревнованиях участвовали ведущие клубы со всей Азии.

Менеджер команды Халид Аль-Хабси высоко оценил выступление хоккеисток, отметив, что залогом успеха стали дисциплина, командная игра и стабильная игра.

Он также поблагодарил Клуб зимних видов спорта Абу-Даби за постоянную поддержку, подчеркнув, что это достижение отражает стремительное развитие женского хоккея в ОАЭ и растущую способность страны конкурировать на континентальном уровне.