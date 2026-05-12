ОАЭ осудили захват нефтяного танкера и заявили о полной солидарности с Египтом

АБУ-ДАБИ, 12 мая 2026 года (WAM) -- Объединенные Арабские Эмираты осудили захват нефтяного танкера у берегов Йемена. На борту судна находились египетские моряки. Позднее танкер был принудительно направлен в территориальные воды Сомали.

ОАЭ заявили, что подобные преступные действия представляют прямую угрозу морской безопасности и безопасности международных торговых маршрутов.

В заявлении Министерство иностранных дел выразило полную солидарность ОАЭ с Египтом и семьями захваченных моряков, подтвердив поддержку всех усилий, направленных на обеспечение их безопасности и освобождение.

Министерство также подчеркнуло важность активизации международных усилий по борьбе с пиратством и организованной преступностью на ключевых морских маршрутах.

В МИД подчеркнули, что безопасность морского судоходства является одной из основ глобальной экономической стабильности и международной торговли.

В этой связи ОАЭ вновь призвали укреплять региональное и международное сотрудничество для защиты торговых судов, обеспечения безопасности их экипажей и поддержания безопасности и стабильности морского судоходства.