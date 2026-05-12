Правитель Шарджи присутствовал на подписании соглашения между Управлением здравоохранения Шарджи и ЮНИСЕФ

ШАРДЖА, 12 мая 2026 года (WAM) -- Член Высшего совета и правитель Шарджи Его Высочество шейх доктор Султан бин Мохаммед Аль Касими во вторник присутствовал на подписании соглашения о сотрудничестве между Управлением здравоохранения Шарджи и Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ). Церемония прошла в Центре доктора Султана Аль Касими.

Соглашение подписали председатель Управления здравоохранения Шарджи доктор Абдулазиз Саид Аль-Мухайри и директор ЮНИСЕФ по странам ССАГЗ Лана Аль-Врейкат.

Документ направлен на развитие сотрудничества в сфере защиты прав детей, обмен техническим и статистическим опытом, а также запуск инициатив, которые будут на долгосрочной основе служить обществу.

Подписание соглашения стало продолжением меморандума о взаимопонимании, заключенного в ноябре 2018 года. Документ способствовал укреплению статуса Шарджи как образцовой среды, предоставляющей будущим поколениям лучшие возможности для развития и раскрытия потенциала. Он также поддержал усилия эмирата по созданию комплексной общественной системы, обеспечивающей благополучие детей и их семей.

В рамках соглашения Шарджа будет разрабатывать и реализовывать стратегии по защите прав детей разных национальностей, возрастов и возможностей. Это будет способствовать укреплению ее статуса как первого в регионе города, благоприятного для детей.

Соглашение также направлено на достижение общих целей сторон, в том числе на поддержку заявки Шарджи на аккредитацию в рамках инициативы ЮНИСЕФ «Города, благоприятные для детей». Особое внимание будет уделено совершенствованию местного управления, чтобы оно лучше учитывало потребности и мнения детей.

Документ также предусматривает обмен исследованиями и рекомендациями по инициативе, проведение обучения и оказание технической поддержки, разработку эффективных механизмов мониторинга и оценки, а также освещение сотрудничества на официальном сайте и медиаплатформах.

Согласно соглашению, стороны будут реализовывать план по установленному графику, а также собирать необходимые данные для выявления возможных трудностей, контроля за достижением целей и улучшения координации.