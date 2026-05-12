В Абу-Даби открылся саммит по инфраструктуре

АБУ-ДАБИ, 12 мая 2026 года (WAM) -- Во вторник в выставочном центре ADNEC в Абу-Даби открылся второй саммит по инфраструктуре Абу-Даби (ADIS 2026), собравший представителей органов власти, девелоперов, инвесторов, финансистов и новаторов для обсуждения будущего устойчивого городского развития.

Саммит продлится до 14 мая 2026 года. Его проведение отражает растущую роль Абу-Даби как глобальной площадки для формирования городов будущего и выработки более экологичных, эффективных и устойчивых подходов к городскому развитию.

Мероприятие проходит на фоне ускоряющейся глобальной урбанизации. Согласно прогнозам, к середине века численность городского населения может увеличиться примерно на 2,5 млрд человек.

Ожидается также, что к 2040 году объем инвестиций, необходимых для реализации инфраструктурных проектов в мире, составит около 106 трлн долларов. Это подчеркивает необходимость передовых подходов к городскому планированию, которые помогут повысить устойчивость, эффективнее использовать ресурсы и отвечать на будущие вызовы развития.