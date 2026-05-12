ОАЭ внесли 16 человек и пять организаций в национальный террористический список за связи с «Хезболлой»

АБУ-ДАБИ, 12 мая 2026 (WAM) -- Объединенные Арабские Эмираты внесли 21 физическое и юридическое лицо в национальный террористический список за связи с ливанской «Хезболлой».

Решение принято в соответствии с постановлением Кабинета министров ОАЭ №63 от 2026 года, предусматривающим включение 16 человек и пяти организаций в утвержденный список лиц и организаций, поддерживающих терроризм. Мера реализована в соответствии с действующим в ОАЭ законодательством и нормативными актами.

Данный шаг предпринят в рамках продолжающихся усилий ОАЭ на национальном и международном уровнях по выявлению и пресечению деятельности сетей, причастных к финансированию терроризма и связанной с ним деятельности, как прямой, так и косвенной.

Согласно постановлению, все регулирующие органы обязаны установить физических и юридических лиц, имеющих финансовые или коммерческие связи с включенными в список лицами и организациями, и принять необходимые меры в соответствии с действующим законодательством ОАЭ, включая замораживание активов в течение менее чем 24 часов.

Решение подтверждает твердую и последовательную приверженность ОАЭ борьбе с терроризмом и экстремизмом во всех их формах, а также предотвращению финансирования террористических группировок и организаций. Оно принято в рамках более широких усилий страны по укреплению безопасности и стабильности и противодействию угрозам региональному и международному миру.

ОАЭ продолжают наращивать усилия по противодействию терроризму и экстремизму на основе комплексного подхода, сочетающего меры безопасности и профилактическую работу. Власти также отслеживают подозрительные финансовые потоки и пресекают источники незаконного финансирования, чтобы не допустить распространения подобных угроз и перекрыть каналы трансграничного финансирования терроризма.





В список вошли следующие лица, все из которых являются гражданами Ливана:

1- Ali Mohammed Karneeb.

2- Nasser Hassan Nasr.

3- Hassan Shehadeh Osman.

4- Samer Hassan Fawaz.

5- Ahmed Mohammed Yazbek.

6- Isa Hussein Qasir.

7- Ibrahim Ali Daher.

8- Abbas Hassan Ghareeb.

9- Emad Mohammed Bazzi.

10- Ezzat Yousef Akr.

11- Wahid Mahmud Sbeiti.

12- Mustafa Habib Harb.

13- Mohammed Suleiman Badir.

14- Adel Mohammad Mansour.

15- Ali Ahmed Krisht.

16- Nima Ahmad Jamil.





В список вошли следующие организации, все из которых зарегистрированы в Ливанской Республике:

1- Bayt Al-Mal AL Muslimeen.

2- AL-Qard AL-Hassan Association.

3- AL Tasheelat Company.

4- The Auditors for Accounting and Auditing.

5- AL-Khobara For Accounting, Auditing, and studies.