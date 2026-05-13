Президент ОАЭ провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии

АБУ-ДАБИ, 13 мая 2026 (WAM) -- Президент Объединенных Арабских Эмиратов Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян провел телефонный разговор с наследным принцем и премьер-министром Саудовской Аравии Его Королевским Высочеством Мохаммедом бин Салманом бин Абдель Азизом Аль Саудом.

В ходе разговора стороны обсудили братские отношения, а также различные аспекты сотрудничества и координации между двумя странами.

Они также рассмотрели региональные события и их серьезные последствия для региональной и международной безопасности и стабильности, а также продолжающиеся усилия по реагированию на них.