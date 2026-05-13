Цены на золото снизились на фоне роста цен на нефть

МИРОВЫЕ РЫНКИ, 13 мая 2026 (WAM) -- Цены на золото во вторник снизились на фоне роста цен на нефть.

Стоимость золота на спотовом рынке снизилась на 1% до 4685,99 доллара за унцию. Фьючерсы на золото в США с поставкой в июне опустились на 0,7% до 4693,90 доллара. Спотовые цены на серебро снизились на 2,4% до 84,06 доллара за унцию после того, как ранее достигли двухмесячного максимума.

Июльские фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 3,4% и закрылись на уровне 107,77 доллара за баррель. Фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) с поставкой в июне поднялись на 4,2% до 102,18 доллара за баррель.