Абдулла бин Заед провел телефонный разговор с министром иностранных дел Кувейта

АБУ-ДАБИ, 13 мая 2026 (WAM) -- Заместитель премьер-министра и министр иностранных дел ОАЭ Его Высочество шейх Абдулла бин Заед Аль Нахайян провел телефонный разговор с министром иностранных дел Кувейта шейхом Джаррахом Джабером Аль-Ахмадом Аль Сабахом.

В ходе разговора стороны обсудили последние региональные события и решительно осудили проникновение членов Корпуса стражей исламской революции (КСИР) на кувейтский остров Бубиян для осуществления враждебных действий, в результате которых был ранен военнослужащий вооруженных сил Кувейта.

Шейх Абдулла бин Заед подтвердил полную солидарность ОАЭ с братским Государством Кувейт и поддержку мер, принимаемых органами безопасности для противодействия террористическим актам, подчеркнув, что безопасность Кувейта неотделима от безопасности ОАЭ и государств Залива.

Он также высоко оценил эффективность и бдительность кувейтских органов безопасности, а также их успех в предотвращении этого террористического заговора, подтвердив поддержку ОАЭ всех мер, принимаемых Кувейтом для обеспечения безопасности, защиты суверенитета и национальных достижений страны.

Стороны подчеркнули важность координации региональных и международных усилий для противодействия подобным угрозам и обеспечения безопасности и стабильности во всем регионе.