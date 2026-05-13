Таможенная служба Абу-Даби вошла в число лучших работодателей ОАЭ в 2026 году

АБУ-ДАБИ, 13 мая 2026 (WAM) -- Главное управление таможни Абу-Даби вошло в число лучших работодателей ОАЭ в 2026 году по версии международного института Great Place To Work, специализирующегося на оценке корпоративной культуры и условий труда. В категории крупных организаций ведомство заняло шестое место.

Таможня Абу-Даби входит в число лучших работодателей пятый год подряд, что отражает ее последовательные усилия по формированию рабочей среды, основанной на доверии, поддержке сотрудников и инновациях.

Рейтинг составлен на основе специального опроса сотрудников, в рамках которого оценивались ключевые показатели, включая уровень доверия, развитие инновационной среды, соблюдение корпоративных ценностей, эффективность управления, а также способность организаций обеспечивать сотрудникам благоприятные условия труда.

Это достижение отражает курс правительства Абу-Даби на формирование современной рабочей среды мирового уровня в государственном секторе и способствует повышению эффективности человеческого капитала как одного из ключевых факторов устойчивого развития. Оно также соответствует стремлению эмирата к развитию диверсифицированной экономики, основанной на знаниях и инновациях.

Признание подтверждает успех Таможенной службы Абу-Даби в создании современной рабочей среды, ориентированной на поддержку национальных кадров, повышение эффективности работы и развитие инноваций. Это также укрепляет позиции ведомства как стратегического партнера в реализации целей эмирата и повышении его конкурентоспособности на региональном и международном уровнях.