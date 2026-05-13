Мансур бин Заед возглавил заседание Министерского совета по искусственному интеллекту и развитию

АБУ-ДАБИ, 13 мая 2026 года (WAM) -- Вице-президент, заместитель премьер-министра ОАЭ и председатель Администрации Президента Его Высочество шейх Мансур бин Заед Аль Нахайян возглавил заседание Министерского совета по искусственному интеллекту и развитию, которое прошло во дворце Каср Аль-Ватан в Абу-Даби.

В ходе заседания совет рассмотрел готовность министерств и федеральных ведомств к внедрению ИИ-агентов в свою работу.

В повестку заседания вошли план внедрения ИИ-агентов в федеральных органах власти и обзор действующих государственных моделей искусственного интеллекта.

Совет также рассмотрел предложения по развитию государственной политики в этой сфере, включая расширение применения ИИ-решений и повышение квалификации федеральных служащих в соответствии с лучшими мировыми практиками и стандартами.

В рамках повестки по вопросам государственного управления совет обсудил проекты федеральных законов, касающиеся здравоохранения, экономики, банковского сектора и налоговой системы.

Кроме того, совет рассмотрел рекомендации Федерального национального совета по политике правительства в отношении качества жизни работников сферы образования и ее влияния на результаты обучения в ОАЭ, а также обсудил другие программы и планы в различных секторах.