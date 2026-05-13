Президент ОАЭ и эмир Катара обсудили братские отношения и региональные события по телефону

АБУ-ДАБИ, 13 мая 2026 года (WAM) -- Президент ОАЭ Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян принял телефонный звонок от эмира Государства Катар Его Высочества шейха Тамима бин Хамада Аль Тани.

В ходе разговора стороны обсудили братские отношения и пути укрепления сотрудничества в различных сферах в поддержку приоритетов развития двух стран.

Они также обменялись мнениями о последних региональных событиях и их влиянии на региональную и международную безопасность и стабильность, подтвердив общую приверженность продолжению координации и консультаций по вопросам, представляющим взаимный интерес.