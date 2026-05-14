ОАЭ опровергли сообщения о визите премьер-министра Израиля и израильской военной делегации

АБУ-ДАБИ, 14 мая 2026 года (WAM) -- Объединенные Арабские Эмираты опровергли распространяемые сообщения о якобы состоявшемся визите премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в ОАЭ, а также о прибытии в страну израильской военной делегации.

ОАЭ вновь подтвердили, что их отношения с Израилем носят открытый характер и развиваются в рамках официально объявленных Соглашений Авраама, а не на основе непрозрачных или неофициальных договоренностей.

В этой связи любые сообщения о неанонсированных визитах или нераскрытых договоренностях являются безосновательными, если о них официально не сообщали компетентные органы ОАЭ.

ОАЭ призвали СМИ соблюдать точность и профессиональные стандарты, а также воздерживаться от распространения непроверенной информации и вводящих в заблуждение политических интерпретаций.