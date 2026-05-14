Золото подорожало на фоне ослабления доллара, нефть немного выросла

ЛОНДОН/ЖЕНЕВА, 14 мая 2026 года (WAM) -- Цены на золото в четверг выросли на фоне ослабления доллара США. Нефтяные фьючерсы также показали умеренный рост после резкого снижения на предыдущей сессии.

На спотовом рынке золото на момент публикации выросло на 0,3% до 4692 долларов за унцию. Июньские фьючерсы на золото в США остались без изменений на уровне 4706,90 доллара.

Другие драгоценные металлы показали разнонаправленную динамику: платина подорожала на 0,7% до 2151,38 доллара за унцию, палладий — на 0,4% до 1506,19 доллара за унцию. Серебро, напротив, снизилось на 0,4% до 87,64 доллара за унцию.

На рынке энергоносителей фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 13 центов, или на 0,12%, до 105,76 доллара за баррель. Американская нефть West Texas Intermediate (WTI) прибавила 12 центов до 101,14 доллара за баррель. Рост последовал за волатильной сессией в среду, в ходе которой Brent подешевела более чем на 2 доллара, а WTI — более чем на 1 доллар.