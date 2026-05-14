ВОЗ подтвердила передачу штамма хантавируса «Андес» от человека к человеку на круизном судне

ЖЕНЕВА, 14 мая 2026 года (WAM) -- Всемирная организация здравоохранения подтвердила, что вспышка на борту круизного судна MV Hondius вызвана штаммом хантавируса «Андес», который способен передаваться от человека к человеку.

Согласно заявлению ВОЗ от 14 мая, с судном связаны 11 случаев заболевания: восемь подтверждены лабораторно, два классифицируются как вероятные, еще один случай с неокончательным результатом находится под наблюдением в США.

К настоящему времени в результате вспышки умерли три человека. Показатель летальности составляет около 27%. Представители органов здравоохранения сообщили, что все известные случаи заражения выявлены среди людей, находившихся на борту судна.

Обычно хантавирусы передаются человеку при контакте с инфицированными грызунами. Однако штамм «Андес», распространенный в Южной Америке, отличается способностью передаваться между людьми при тесном контакте.