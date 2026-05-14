Президент ОАЭ и президент Сирии обсудили сотрудничество и региональные события

АБУ-ДАБИ, 14 мая 2026 года (WAM) -- Президент ОАЭ Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян и президент Сирийской Арабской Республики Его Превосходительство Ахмад Аль-Шараа провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили братские отношения и пути укрепления сотрудничества, особенно в сферах развития, экономики и инвестиций.

Стороны также обменялись мнениями по ряду вопросов, представляющих взаимный интерес, в частности по поводу событий на Ближнем Востоке и их последствий для региональной и международной безопасности и стабильности.