Президент ОАЭ и премьер-министр Черногории обсудили сотрудничество и региональные события

АБУ-ДАБИ, 14 мая 2026 года (WAM) -- Президент ОАЭ Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян принял премьер-министра Черногории Его Превосходительство Милойко Спаича, находящегося с рабочим визитом в ОАЭ.

В ходе встречи стороны обсудили пути расширения сотрудничества, особенно в сферах экономики, торговли, инвестиций и возобновляемой энергетики, в поддержку приоритетов развития двух стран. Они подтвердили общую приверженность укреплению двусторонних отношений и расширению сотрудничества в интересах устойчивого процветания своих народов.

Стороны также рассмотрели ряд региональных и международных событий, представляющих взаимный интерес, в частности ситуацию на Ближнем Востоке и ее серьезные последствия для регионального и международного мира и безопасности, а также влияние на безопасность морского судоходства, поставки энергоносителей и мировую экономику.

Премьер-министр Спаич вновь заявил, что Черногория осуждает иранские террористические атаки на гражданское население и гражданскую инфраструктуру в ОАЭ, подчеркнув, что они нарушают суверенитет и международные нормы, а также подрывают региональную безопасность и стабильность.

Во встрече приняли участие заместитель премьер-министра и министр иностранных дел Его Высочество шейх Абдулла бин Заед Аль Нахайян, заместитель председателя Администрации президента по особым вопросам Его Высочество шейх Хамдан бин Мохамед бин Заед Аль Нахайян, советник президента ОАЭ шейх Мохаммед бин Хамад бин Тахнун Аль Нахайян, а также ряд министров и официальных лиц.