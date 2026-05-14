Президент ОАЭ принял делегацию EDGE Group

АБУ-ДАБИ, 14 мая 2026 года (WAM) -- Президент ОАЭ Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян принял делегацию EDGE Group, базирующейся в ОАЭ компании в сфере передовых технологий и оборонных решений.

Его Высочество высоко оценил усилия руководства группы, отметив передовые технологические решения EDGE и успешные международные партнерства, которые способствуют укреплению позиций ОАЭ как глобального центра технологий и инноваций.

Его Высочество также подчеркнул роль EDGE в развитии национальной промышленности и подготовке эмиратских специалистов в этом секторе, что соответствует стратегии ОАЭ по диверсификации экономики и развитию экономики знаний.

Делегация EDGE выразила признательность Его Высочеству и подтвердила приверженность группы поддержке стратегических приоритетов ОАЭ, а также содействию реализации долгосрочных целей страны и укреплению ее конкурентоспособности на мировом уровне в ключевых секторах.

Делегация также отметила, что EDGE продолжает укреплять позиции среди ведущих мировых групп в сфере передовых технологий и оборонных решений.

На встрече присутствовали шейхи, министры и официальные лица.