В Казани проходит Международный экономический форум "Россия - Исламский мир: KazanForum"

КАЗАНЬ, 14 мая 2026 года (WAM) -- Второй день XVII Международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum" прошел в столице Татарстана в среду, сообщает Viory.

Форум продлится с 12 по 17 мая на площадке выставочного комплекса "Казань Экспо" и объединит более 90 государств и 60 российских регионов. В деловую программу войдут заседания межправительственных комиссий, переговоры по вопросам торгово-экономического и научно-технического сотрудничества, а также встречи рабочих групп в сфере туризма и инвестиций.

В рамках выставочной части организованы международная ярмарка Kazan Halal Market, экспозиция Russia & Islamic World Cooperation Expo, выставка недвижимости International Property Market и показ крупногабаритной техники.