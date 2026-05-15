Золото может завершить неделю снижением на фоне инфляционных опасений из-за роста цен на нефть

МИРОВЫЕ РЫНКИ,15 мая 2026 года (WAM) -- В пятницу цены на золото опустились до минимума более чем за неделю и, вероятно, завершат неделю снижением. Давление на рынок оказали рост цен на энергоносители, усиливший инфляционные опасения, и ожидания более длительного сохранения высоких процентных ставок.

Спотовая цена золота снижалась четвертую сессию подряд и по состоянию на 02:05 по Гринвичу упала на 0,8% до 4613,19 доллара за унцию. Это минимальный уровень с 6 мая. С начала недели золото подешевело на 2,1%.

Июньские фьючерсы на золото в США снизились на 1,4% до 4619 долларов.

Серебро на спотовом рынке подешевело на 3,1% до 80,93 доллара за унцию, платина — на 1,7%, палладий — на 0,9% до 1423,75 доллара за унцию.