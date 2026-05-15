Президент ОАЭ встретил премьер-министра Индии, прибывшего с официальным визитом

АБУ-ДАБИ, 15 мая 2026 года (WAM) -- Премьер-министр Республики Индия Его Превосходительство Нарендра Моди прибыл в ОАЭ с официальным визитом.

Президент ОАЭ Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян встретил премьер-министра Индии по прибытии в страну.

В честь премьер-министра Моди состоялась официальная церемония приема, во время которой прозвучали государственные гимны двух стран, а также был выстроен почетный караул.

Когда самолет премьер-министра Моди вошел в воздушное пространство ОАЭ, его встретила группа военных самолетов. Командир звена запросил разрешение сопровождать самолет до аэропорта в знак приветствия.