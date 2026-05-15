Благодаря очередным посредническим усилиям ОАЭ состоялся обмен 410 пленными между Россией и Украиной

АБУ-ДАБИ, 15 мая 2026 года (WAM) -- Объединенные Арабские Эмираты сообщили об успехе очередных посреднических усилий между Российской Федерацией и Украиной, в результате которых были освобождены по 205 пленных с каждой стороны. Общее число пленных, освобожденных в результате обменов при посредничестве ОАЭ, достигло 7101.

Министерство иностранных дел выразило признательность обеим странам за сотрудничество с посредническими усилиями ОАЭ. В ведомстве отметили, что это отражает доверие обеих стран и их признательность за стремление ОАЭ поддерживать все усилия, направленные на урегулирование кризиса.

В министерстве подчеркнули, что успех уже 23-х посреднических усилий ОАЭ отражает особые отношения страны с Российской Федерацией и Украиной.

МИД ОАЭ также подтвердил приверженность поддержке всех усилий, направленных на достижение мирного урегулирования конфликта и смягчение гуманитарных последствий кризиса, в том числе для беженцев и пленных.