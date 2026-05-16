ОАЭ вновь подтвердили приверженность защите суверенитета и поддержанию региональной безопасности и стабильности

АБУ-ДАБИ, 16 мая 2026 (WAM) -- Объединенные Арабские Эмираты вновь подтвердили приверженность поддержанию региональной безопасности и стабильности в координации с региональными и международными партнерами. Эта позиция отражает твердую приверженность ОАЭ обеспечению региональной безопасности и стабильности, а также защите народов региона от последствий конфликтов.

ОАЭ самым решительным образом осудили неспровоцированные иранские атаки и угрозы в адрес ОАЭ и стран региона, включая почти 3 000 баллистических и крылатых ракет, а также беспилотников, направленных против ОАЭ. Эти атаки привели к гибели и ранениям среди гражданского населения, а также к повреждению гражданской инфраструктуры, что представляет собой явное нарушение суверенитета государства и прямую угрозу безопасности и стабильности региона.

Министерство иностранных дел ОАЭ подчеркнуло, что все меры, предпринятые страной, носили исключительно оборонительный характер и были направлены на защиту суверенитета, гражданского населения и жизненно важной инфраструктуры в соответствии с законным правом государства обеспечивать национальную безопасность и сохранять стабильность. Министерство подчеркнуло, что ОАЭ сохраняют за собой все суверенные, правовые, дипломатические и военные права для реагирования на любые угрозы или враждебные действия. Министерство подтвердило, что попытки принуждения, а также распространение злонамеренных нарративов и обвинений не повлияют на принципиальную позицию ОАЭ и не помешают стране защищать свои высшие национальные интересы, суверенитет и независимость в принятии решений.

Министерство подчеркнуло, что ОАЭ продолжают тесную координацию и консультации с государствами-членами ССАГЗ, а также с региональными и международными партнерами для поддержки региональной безопасности и стабильности и дальнейшего укрепления сотрудничества государств Залива.