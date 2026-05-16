Президент ОАЭ принял телефонный звонок от президента России

АБУ-ДАБИ, 16 мая 2026 (WAM) -- Президент ОАЭ Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян принял телефонный звонок от президента Российской Федерации Владимира Путина. В ходе беседы стороны обсудили различные аспекты сотрудничества и совместные усилия, направленные на укрепление стратегического партнерства между двумя странами.

Путин поблагодарил шейха Мохамеда бин Заеда за продолжающиеся успешные посреднические усилия ОАЭ в рамках обменов пленными между Россией и Украиной, подчеркнув важность этих усилий и их гуманитарное значение.

Стороны также обменялись мнениями по ряду региональных и международных вопросов, представляющих взаимный интерес. Особое внимание было уделено ситуации на Ближнем Востоке, ее серьезным последствиям для регионального и международного мира и безопасности, а также влиянию на свободу международного судоходства, энергетическую безопасность и мировую экономику.