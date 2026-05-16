Президент ОАЭ принял заместителя премьер-министра и министра обороны Австралии

АБУ-ДАБИ, 16 мая 2026 года (WAM) -- Президент ОАЭ Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян принял заместителя премьер-министра и министра обороны Австралии Ричарда Марлса.

В ходе встречи стороны обсудили сотрудничество между двумя странами, а также возможности дальнейшего укрепления связей, особенно в сферах, связанных с обороной.

Стороны также рассмотрели ряд вопросов, представляющих взаимный интерес, в частности ситуацию на Ближнем Востоке и ее серьезные последствия для региональной и международной безопасности и стабильности, а также вопросы глобальной морской безопасности.