В России годовая инфляция в апреле составила 5,58%

МОСКВА, 17 мая 2026 года (WAM) -- Годовая инфляция в России в апреле 2026 года составила 5,58% против 5,86% в марте 2026 года. В месячном выражении потребительские цены выросли на 0,14%, следует из данных Росстата.

По данным статистики, цены на продовольственные товары в апреле снизились на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, в годовом выражении выросли на 4,02%. Цены на непродовольственные товары выросли на 0,26% в месячном выражении и на 3,88% в годовом выражении. Услуги подорожали на 0,47% к марту и на 9,9% в годовом выражении, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росстата.

Выросли цены на компримированный природный газ (+1,2%), газовое моторное топливо и автомобильный бензин (+0,6%), дизельное топливо (+0,5%).