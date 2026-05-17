Компетентные органы Абу-Даби отреагировали на пожар, вызванный ударом беспилотника за пределами АЭС «Барака»

АБУ-ДАБИ, 17 мая 2026 года (WAM) -- Компетентные органы эмирата Абу-Даби отреагировали на пожар в электрогенераторе за пределами внутреннего периметра АЭС «Барака» в регионе Аль-Дафра, возникший в результате удара беспилотника. Пострадавших нет, влияния на уровень радиационной безопасности не зафиксировано.

Были приняты все меры предосторожности. Дополнительная информация будет предоставлена по мере ее поступления.

Федеральное управление по ядерному регулированию (FANR) подтвердило, что пожар не повлиял на безопасность АЭС или готовность ее основных систем. Все энергоблоки продолжают работать в штатном режиме.

Компетентные органы призвали общественность получать информацию только из официальных источников и не распространять слухи или непроверенные сведения.