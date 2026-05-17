Силы ПВО ОАЭ перехватили три БПЛА

АБУ-ДАБИ, 17 мая 2026 (WAM) -- Министерство обороны сообщило, что системы противовоздушной обороны ОАЭ сегодня перехватили три БПЛА, вторгшихся в воздушное пространство страны с западного направления.

В министерстве заявили, что два БПЛА были успешно перехвачены, тогда как третий попал в электрогенератор за пределами внутреннего периметра АЭС «Барака» в регионе Аль-Дафра.

В министерстве добавили, что ведется расследование для установления источника атак. Дополнительные подробности будут объявлены по его завершении.

Министерство обороны подтвердило полную готовность реагировать на любые угрозы и решительно противостоять любым попыткам подорвать безопасность страны, обеспечивая защиту ее суверенитета, безопасности и стабильности, а также национальных интересов и достижений.