ОАЭ осудили террористическую атаку на прилегающую к АЭС «Барака» территорию

АБУ-ДАБИ, 17 мая 2026 года (WAM) -- Объединенные Арабские Эмираты самым решительным образом осудили неспровоцированную террористическую атаку на электрогенератор за пределами внутреннего периметра АЭС «Барака» в регионе Аль-Дафра. Атака была совершена с использованием беспилотника, вошедшего в воздушное пространство страны с западного направления. Пострадавших нет, влияния на уровень радиационной безопасности не зафиксировано.

В заявлении Министерство иностранных дел ОАЭ подчеркнуло, что такие атаки представляют собой опасную эскалацию, неприемлемый акт агрессии и прямую угрозу безопасности страны.

Министерство подчеркнуло, что удары по объектам мирной атомной энергетики являются грубым нарушением международного права, Устава ООН и принципов гуманитарного права, учитывая серьезные риски, которые такие действия создают для гражданского населения, окружающей среды, а также региональной и международной безопасности.

Министерство также подчеркнуло, что международные стандарты и соглашения, включая принципы и соответствующие резолюции Международного агентства по атомной энергии, предусматривают необходимость защиты объектов мирной атомной энергетики и недопустимость любых враждебных действий или военных угроз в их отношении.

ОАЭ подчеркнули, что ни при каких обстоятельствах не допустят угроз своей безопасности и суверенитету и сохраняют за собой все суверенные, законные, дипломатические и военные права на реагирование на любые угрозы, обвинения или враждебные действия таким образом, чтобы обеспечить защиту суверенитета, национальной безопасности и территориальной целостности страны, а также безопасность ее граждан, резидентов и гостей в соответствии с международным правом.

Министерство также подчеркнуло, что удары по жизненно важной и гражданской инфраструктуре безоговорочно осуждаются и неприемлемы с точки зрения всех правовых и гуманитарных норм. Ведомство указало на необходимость немедленно прекратить эти неспровоцированные атаки и полностью соблюдать режим прекращения боевых действий.