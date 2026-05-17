Генсек ЛАГ осудил атаку на прилегающую к АЭС «Барака» территорию

КАИР, 17 мая 2026 года (WAM) -- Генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абуль Гейт осудил атаку с использованием беспилотника на прилегающую к АЭС «Барака» территорию в Объединенных Арабских Эмиратах.

Он подчеркнул, что эта вопиющая атака представляет собой крайне опасную эскалацию, угрожающую безопасности всего региона, и является грубым нарушением международного права и норм защиты гражданских ядерных объектов.

Генсек ЛАГ подтвердил солидарность с ОАЭ во всех мерах, которые страна принимает для защиты своего суверенитета, безопасности и стабильности, а также своих интересов и национальных достижений.