FANR: Пожар в электрогенераторе за пределами периметра АЭС «Барака» не повлиял на ее безопасность и готовность основных систем

АБУ-ДАБИ, 17 мая 2026 года (WAM) -- Федеральное управление по ядерному регулированию (FANR) сообщило, что продолжает внимательно отслеживать инцидент с пожаром в электрогенераторе за пределами внутреннего периметра АЭС «Барака» в регионе Аль-Дафра. Пожар был вызван ударом беспилотника.

FANR подтвердило, что инцидент не повлиял на безопасность АЭС «Барака» и готовность ее основных систем.

Выброса радиоактивных материалов не было, уровни радиационной безопасности остаются в пределах нормы, угрозы для населения и окружающей среды нет. Пострадавших нет.

FANR поддерживает тесную координацию с оператором АЭС и профильными государственными органами для проверки всех обстоятельств инцидента, а также подтверждения того, что системы станции продолжают функционировать в штатном режиме и сохраняют полную готовность.

FANR оценивает инцидент в соответствии с утвержденными национальными процедурами и продолжает постоянный мониторинг радиационной обстановки и состояния станции.

АЭС «Барака» была спроектирована, получила лицензию и эксплуатируется в соответствии с высочайшими международными стандартами ядерной безопасности и защиты. В проекте станции и ее эксплуатации предусмотрено несколько независимых уровней защиты, обеспечивающих безопасную и надежную выработку чистой электроэнергии в самых разных условиях.

Защита населения, персонала станции и окружающей среды остается главным приоритетом FANR. Управление продолжит осуществлять строгий и независимый надзор для обеспечения безопасной и надежной эксплуатации АЭС «Барака».

FANR призывает общественность получать информацию из официальных источников и не распространять слухи или непроверенные сообщения. Дополнительная информация будет предоставляться по мере поступления подтвержденных данных.