Глава МИД Бельгии осудил атаку на объект у АЭС «Барака» и подтвердил солидарность с ОАЭ

БРЮССЕЛЬ, 17 мая 2026 года (WAM) -- Вице-премьер, министр иностранных дел, европейских дел и сотрудничества в целях развития Бельгии Максим Прево осудил атаку на электрогенератор за пределами внутреннего периметра АЭС «Барака» в регионе Аль-Дафра и подтвердил полную солидарность своей страны с ОАЭ.

В публикации на своей официальной странице в X Прево заявил, что любая военная активность, затрагивающая ядерные объекты или представляющая для них угрозу, неприемлема и может иметь последствия далеко за пределами национальных границ. Он подчеркнул, что компромиссы в вопросах ядерной безопасности и защиты недопустимы.